Рейтинг@Mail.ru
Минфин возобновит операции по бюджетному правилу - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 23.04.2026 (обновлено: 15:39 23.04.2026)
Минфин возобновит операции по бюджетному правилу

Минфин с мая возобновляет операции по бюджетному правилу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин возобновляет операции с валютой и золотом по бюджетному правилу с мая 2026 года.
  • Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минфин России для повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику и финансовую систему РФ возобновляет операции с валютой и золотом по бюджетному правилу с мая 2026 года, сообщило министерство.
"В целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему Минфин России возобновляет с мая 2026 года операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках "бюджетного правила"", - говорится в материалах на сайте ведомства.
"Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года", - отметили в Минфине.
Публикация информации о размере операций традиционно будет осуществляться в третий рабочий день месяца в 12 часов дня, говорится в материалах.
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала