Минфин возобновит операции по бюджетному правилу

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минфин России для повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику и финансовую систему РФ возобновляет операции с валютой и золотом по бюджетному правилу с мая 2026 года, сообщило министерство.

"В целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему Минфин России возобновляет с мая 2026 года операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках "бюджетного правила"", - говорится в материалах на сайте ведомства.

"Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года", - отметили в Минфине.