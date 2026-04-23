Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Миляев: Тульская область станет "территорией семейного счастья"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Тульская область
Тульская область
 
20:53 23.04.2026
Дмитрий Миляев: Тульская область станет "территорией семейного счастья"

Губернатор Тульской области Миляев принял участие в конференции по демографии

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Стратегия развития Тульской области - сделать регион "территорией семейного счастья", заявил губернатор области Дмитрий Миляев в четверг на всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения" в Москве.
"Наша приоритетная задача – создание условий для жизни, работы, рождения и воспитания детей. Семья и традиционные ценности должны стать первостепенными в сознании общества", – привели слова Миляева в пресс-службе облправительства.
В рамках комплексной стратегии в этой сфере в детских садах региона проводятся семейные конкурсы, а в школах внедрен курс "Основы семейной жизни". Через Семейный МФЦ реализуются проекты "Школа семейной грамотности", "Здоровая семья", "Семейная гостиная". Региональный клуб "Молодая семья" помогает укреплять отношения и учиться решать семейные споры. С парами, которые приняли решение о расторжении брака, работают семейные психологи. Эта практика дает результат: в прошлом году количество разводов в регионе сократилось на 22%, отметил глава региона.
Особое внимание уделяется поддержке беременных женщин. Благодаря индивидуальной работе психологов медучреждений в 2025 году сохранена жизнь 300 малышей. Для беременных жен участников СВО и многодетных мам в поликлиниках организован "зеленый коридор". Служба "Медицинский помощник" помогает записывать детей первого года жизни на обязательные осмотры и обследования. Сервис "Социальный помощник" сопровождает женщин в период беременности и после рождения ребенка, оказывает психологическую поддержку и консультирует по социальным выплатам. Многодетные семьи участников СВО и одинокие родители с детьми до 3-х лет могут воспользоваться услугами социальной няни. На базе Тульского государственного университета работает детский сад для студенческих семей. В педагогическом университете имени Л.Н. Толстого в марте этого года открылась комната по присмотру и уходу за детьми.
В Тульской области проводится ряд мероприятий с участием молодых, многодетных и многопоколенных семей. Так, в прошлом году в межрегиональном форуме "Семья – это модно" приняли участие все субъекты ЦФО. Во Всероссийском конкурсе "Это у нас семейное" приняли участие более 5 тысяч семейных команд региона. По числу участников Тульская область вошла в тройку лидеров ЦФО. Впервые в прошлом году проведен фестиваль детей-блогеров "Звезды рядом" для школьников среднего возраста, два года подряд проводится региональный Демографический форум с участием работодателей, общественных организаций и семей, на котором вырабатываются новые подходы и меры поддержки.
Всего в регионе реализуется 57 мер поддержки семей. Введена выплата в размере 1 миллиона рублей для женщин, родивших второго ребенка до 25 лет или третьего ребенка до 28 лет. Студентки, вставшие на учет по беременности с 2025 года, получают единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей. Обеспечена возможность бесплатного обучения на очной форме в вузах Тульской области для студентов, которые стали многодетными родителями. Вводится региональный студенческий капитал с прогрессивной шкалой его размера в зависимости от очередности рождения. Уже более 2500 предприятий присоединились к введенному в 2024 году Региональному демографическому стандарту, включающему меры поддержки семейных работников.
"У нас очень непростая демографическая ситуация, что обусловлено снижением количества женщин детородного возраста. Каждый третий житель региона – представитель старшего поколения. Но мы поставили себе цель – снизить возраст первых рождений, стимулировать молодежь не откладывать рождение детей, сделать покупку жилья более реалистичной", – отметил глава региона.
С этой целью многодетные семьи получают выплату в размере 1 миллион рублей на погашение ипотеки (450 тысяч рублей из федерального бюджета, 550 тысяч – из регионального). Планируется запуск новой льготной региональной программы ипотечного кредитования для молодых ученых.
Кроме того, в регионе реализуется новая практика — участие застройщиков в семейной политике. Для женщин, родивших второго ребенка до 25 лет или третьего и последующих детей до 28 лет, предусмотрены скидки на покупку жилья в новостройках в размере 7% от стоимости квартиры. Максимальный размер скидки достигает 1,5 миллиона рублей. Для других категорий женщин, родивших детей, с 2026 года при покупке жилья также будет предоставляться единовременная скидка в размере 300 тысяч рублей.
Анализ показывает, что по итогам 2025 года в регионе отмечен уверенный рост рождений у женщин 20-24 лет, в том числе первых детей. По итогам первых трех месяцев этого года тенденция сохраняется, резюмировал губернатор.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала