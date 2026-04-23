Дмитрий Миляев: Тульская область станет "территорией семейного счастья"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Стратегия развития Тульской области - сделать регион "территорией семейного счастья", заявил губернатор области Дмитрий Миляев в четверг на всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения" в Москве.

« "Наша приоритетная задача – создание условий для жизни, работы, рождения и воспитания детей. Семья и традиционные ценности должны стать первостепенными в сознании общества", – привели слова Миляева в пресс-службе облправительства.

В рамках комплексной стратегии в этой сфере в детских садах региона проводятся семейные конкурсы, а в школах внедрен курс "Основы семейной жизни". Через Семейный МФЦ реализуются проекты "Школа семейной грамотности", "Здоровая семья", "Семейная гостиная". Региональный клуб "Молодая семья" помогает укреплять отношения и учиться решать семейные споры. С парами, которые приняли решение о расторжении брака, работают семейные психологи. Эта практика дает результат: в прошлом году количество разводов в регионе сократилось на 22%, отметил глава региона.

Особое внимание уделяется поддержке беременных женщин. Благодаря индивидуальной работе психологов медучреждений в 2025 году сохранена жизнь 300 малышей. Для беременных жен участников СВО и многодетных мам в поликлиниках организован "зеленый коридор". Служба "Медицинский помощник" помогает записывать детей первого года жизни на обязательные осмотры и обследования. Сервис "Социальный помощник" сопровождает женщин в период беременности и после рождения ребенка, оказывает психологическую поддержку и консультирует по социальным выплатам. Многодетные семьи участников СВО и одинокие родители с детьми до 3-х лет могут воспользоваться услугами социальной няни. На базе Тульского государственного университета работает детский сад для студенческих семей. В педагогическом университете имени Л.Н. Толстого в марте этого года открылась комната по присмотру и уходу за детьми.

Тульской области проводится ряд мероприятий с участием молодых, многодетных и многопоколенных семей. Так, в прошлом году в межрегиональном форуме "Семья – это модно" приняли участие все субъекты ЦФО. Во Всероссийском конкурсе "Это у нас семейное" приняли участие более 5 тысяч семейных команд региона. По числу участников Тульская область вошла в тройку лидеров ЦФО. Впервые в прошлом году проведен фестиваль детей-блогеров "Звезды рядом" для школьников среднего возраста, два года подряд проводится региональный Демографический форум с участием работодателей, общественных организаций и семей, на котором вырабатываются новые подходы и меры поддержки.

Всего в регионе реализуется 57 мер поддержки семей. Введена выплата в размере 1 миллиона рублей для женщин, родивших второго ребенка до 25 лет или третьего ребенка до 28 лет. Студентки, вставшие на учет по беременности с 2025 года, получают единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей. Обеспечена возможность бесплатного обучения на очной форме в вузах Тульской области для студентов, которые стали многодетными родителями. Вводится региональный студенческий капитал с прогрессивной шкалой его размера в зависимости от очередности рождения. Уже более 2500 предприятий присоединились к введенному в 2024 году Региональному демографическому стандарту, включающему меры поддержки семейных работников.

"У нас очень непростая демографическая ситуация, что обусловлено снижением количества женщин детородного возраста. Каждый третий житель региона – представитель старшего поколения. Но мы поставили себе цель – снизить возраст первых рождений, стимулировать молодежь не откладывать рождение детей, сделать покупку жилья более реалистичной", – отметил глава региона.

С этой целью многодетные семьи получают выплату в размере 1 миллион рублей на погашение ипотеки (450 тысяч рублей из федерального бюджета, 550 тысяч – из регионального). Планируется запуск новой льготной региональной программы ипотечного кредитования для молодых ученых.

Кроме того, в регионе реализуется новая практика — участие застройщиков в семейной политике. Для женщин, родивших второго ребенка до 25 лет или третьего и последующих детей до 28 лет, предусмотрены скидки на покупку жилья в новостройках в размере 7% от стоимости квартиры. Максимальный размер скидки достигает 1,5 миллиона рублей. Для других категорий женщин, родивших детей, с 2026 года при покупке жилья также будет предоставляться единовременная скидка в размере 300 тысяч рублей.