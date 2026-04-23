ЕС сам поставил себя в уязвимое положение, заявили в МИД - РИА Новости, 23.04.2026
08:05 23.04.2026
ЕС сам поставил себя в уязвимое положение, заявили в МИД

Грушко: ЕС поставил себя в уязвимое положение, отказавшись от энергетики из РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Грушко заявил, что страны Евросоюза сами поставили себя в уязвимое положение, отказавшись от российских энергоносителей.
  • По словам дипломата, кризис в Персидском заливе усугубит проблемы Евросоюза в экономике и энергетике и усилит их зависимость от поставок топлива из США.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза сами поставили себя в уязвимое положение, отказавшись от российских энергоносителей, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По словам дипломата, кризис в Персидском заливе с большой долей вероятности усугубит проблемы Евросоюза в экономике и энергетике и усилит их зависимость от поставок топлива из США.
"Пока на все вопросы у Еврокомиссии только один ответ - повсеместная экономия. По итогам внеочередного неформального заседания Совета ЕС по энергетике 31 марта текущего года профильный еврокомиссар Дан Йоргенсен порекомендовал жителям Европы в очередной раз "потуже затянуть пояса": экономить топливо, переходить на удаленную работу, отказываться от авто- и авиатранспорта", - сказал Грушко.
"Но здесь европейцы могут винить только себя. Отказавшись от российских энергоносителей, страны ЕС сами поставили себя в весьма уязвимое положение", - отметил дипломат.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
Накануне Йоргенсен заявил на пресс-конференции, что Европейский союз не откажется от своих планов по отказу от закупок любой российской энергии.
ЭкономикаРоссияПерсидский заливСШААлександр ГрушкоЕвросоюзЕврокомиссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
