МИД пока не готов отменить рекомендацию не ездить на Ближний Восток

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел пока не готово отменить рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока и Персидского залива, затронутые конфликтом вокруг Ирана, рецидивы боевых действий в регионе не исключены, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.