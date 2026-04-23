МИД пока не готов отменить рекомендацию не ездить на Ближний Восток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство иностранных дел РФ пока не готово отменить рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока и Персидского залива.
- МИД на данный момент продолжает оценку ситуации, которая остается нестабильной в регионе Персидского залива.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел пока не готово отменить рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока и Персидского залива, затронутые конфликтом вокруг Ирана, рецидивы боевых действий в регионе не исключены, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
Накануне замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что минэкономразвития ждет позицию МИД РФ по вопросу снятия ограничений на продажу туров в ОАЭ. Ранее Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана.
"МИД на данный момент продолжает оценку ситуации, которая остается нестабильной в регионе Персидского залива. Все наши зрители и слушатели сами знают из средств массовой информации, что положение там до сих пор является достаточно обостренным и не исключены рецидивы боевых действий. Соответственно, заботясь о безопасности российских граждан, МИД по-прежнему не рекомендует поездки в эти страны, а советует дождаться полной нормализации с тем, чтобы не было никаких угроз для безопасности наших граждан", - сказал Борисенко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно.
При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.