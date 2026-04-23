Доля смартфонов Apple в сети "МегаФона" достигла 24%

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Доля смартфонов Apple среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети "МегаФона", в 2026 году достигла 24%, они сместили с первого места Xiaomi, сообщил оператор.

В настоящее время в топ-10 смартфонов, работающих в сети "МегаФона", одновременно представлены восемь моделей iPhone, включая как более ранние девайсы, так и актуальные флагманские версии. При этом самой распространенной моделью остается флагман Apple 2019 года — iPhone 11.

На второй строчке по популярности среди брендов смартфонов в 2026 году с долей в 23% оказался Xiaomi. Один из самых используемых телефонов бренда — Redmi Note 13. На третьем месте Samsung (19%), среди смартфонов этой марки наиболее часто встречается Galaxy A12. Четвертую строчку занял Tecno, поднявшийся за год с шестого места, в то время как Realme опустился в этом году с четвертой на пятую позицию. Также в топ марок вошли Huawei, Infinix, Vivo и OPPO.