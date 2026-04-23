Рейтинг@Mail.ru
Доля смартфонов Apple в сети "МегаФона" достигла 24%
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 23.04.2026
Доля смартфонов Apple в сети "МегаФона" достигла 24%

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Доля смартфонов Apple среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети "МегаФона", в 2026 году достигла 24%, они сместили с первого места Xiaomi, сообщил оператор.
В настоящее время в топ-10 смартфонов, работающих в сети "МегаФона", одновременно представлены восемь моделей iPhone, включая как более ранние девайсы, так и актуальные флагманские версии. При этом самой распространенной моделью остается флагман Apple 2019 года — iPhone 11.
На второй строчке по популярности среди брендов смартфонов в 2026 году с долей в 23% оказался Xiaomi. Один из самых используемых телефонов бренда — Redmi Note 13. На третьем месте Samsung (19%), среди смартфонов этой марки наиболее часто встречается Galaxy A12. Четвертую строчку занял Tecno, поднявшийся за год с шестого места, в то время как Realme опустился в этом году с четвертой на пятую позицию. Также в топ марок вошли Huawei, Infinix, Vivo и OPPO.
"Мы видим, что россияне все чаще выбирают гаджет одного бренда, привыкая к интерфейсу и функционалу. При этом пользователи не спешат обновлять девайсы сразу после выхода очередного флагмана, а предпочитают привычный комфорт, пропуская даже несколько поколений устройств", - приводится в сообщении комментарий директора департамента по стратегии и развитию продаж "МегаФона" Вадима Зимина.
 
МегафонСмартфоны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала