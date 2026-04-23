Медведев выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Пиманова
22:01 23.04.2026
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Пиманова

Медведев назвал уход Пиманова невосполнимой потерей для всех, кто его знал

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Алексей Пиманов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова.
  • Алексей Пиманов умер на 65-м году жизни от сердечной недостаточности.
  • Медведев отметил значительный вклад Пиманова в развитие телевидения и медиапространства России.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова, назвав его уход невосполнимой потерей для всех, кто его знал.
В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни, у него не выдержало сердце. Медведев направил телеграмму с соболезнованиями, сообщил его секретариат.
"Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной режиссера, журналиста и телеведущего Алексея Викторовича Пиманова", - говорится в телеграмме Медведева.
Он отметил, что Пиманов прошел достойный профессиональный и жизненный путь, внес заметный вклад в развитие телевидения и медиапространства России. Пиманова отличали твердая гражданская позиция, умение говорить с многомиллионной аудиторией на важные, по-настоящему волнующие ее темы, добавил Медведев.
Зампред Совбеза также указал на то, что под руководством Пиманова телеканал "Звезда" создал собственный информационный и творческий стиль, уделял особое внимание освещению хода специальной военной операции, патриотическому воспитанию молодежи, повышению престижа военной службы, вел серьезную просветительскую деятельность.
"Уход из жизни Алексея Викторовича Пиманова – невосполнимая потеря для всех, кто знал и ценил его как талантливого, преданного своему делу человека. Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто его знал. Разделяю вашу боль и скорбь в этот тяжелый час", - сказал Медведев.
Режиссер и продюсер Алексей Пиманов - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
