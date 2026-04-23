Ученые объяснили, зачем манулам нужна зажировка

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Манулы не впадают в спячку, поэтому зажировка путем постоянной охоты является для них единственной возможностью пережить зиму, рассказали РИА Новости в Международный день манула в межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис".

"Манул - уникальный вид кошачьих с высоким уровнем адаптации к суровым климатическим условиям. Многим он известен своим скрытным характером и необычным внешним видом, однако не все знают, какую большую роль манул играет в экосистеме районов, где обитает. Тем временем сокращение популяции этих диких кошек представляет серьезную угрозу для окружающей среды", - сказали в ассоциации.

Зоозащитники отметили, что несмотря на занесение манула в Красную книгу России как редкого вида с сокращающейся численностью, системного мониторинга его численности в стране не ведется более десяти лет, поэтому точных данных о популяции нет. Сейчас ассоциация "Ирбис" при поддержке ООО "Марс" реализует программу по охране, изучению и увеличению популяции манула в России.

"Для манула жизненно необходимо набрать вес в течение осени. Специалисты называют этот процесс "жированием". Манулы не впадают в спячку, они выходят на охоту постоянно. Поэтому единственный вариант пережить зиму - накопить побольше жира, "зажироваться". Зимний манул весит 6-7 килограммов и больше бегает в поисках пищи", - рассказали в ассоциации.

Они также рассказали, что манул является одним из главных интровертов среди хищников. Он живет практически в гордом одиночестве на своей территории, достигающей до 100 квадратных километров, и пересекается с другими манулами лишь во время брачного периода в феврале-марте.

"В зоопарках во всем мире содержится всего 150 манулов, и почти все приходятся друг другу родственниками. Большой вклад в изучение поведения этих диких котов внесли зоологи Московского и Новосибирского зоопарков ", - подытожили зоозащитники.