14:02 23.04.2026
"Хезболла" призвала Ливан прекратить контакты с Израилем

Бойцы "Хезболлы"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат от "Хезболлы" Хасан Фадлаллах призвал Ливан прекратить любые формы прямого взаимодействия с Израилем.
  • По мнению Фадлаллаха, единая позиция Ливана и отказ от контактов могли бы усилить давление на международное сообщество и вынудить Вашингтон активнее вмешаться в ситуацию.
БЕЙРУТ, 23 апр — РИА Новости. Ливан должен выйти из "нисходящей траектории" конфликта и прекратить любые формы прямого взаимодействия с Израилем на фоне продолжающихся атак и гибели мирных жителей, заявил депутат от "Хезболлах" Хасан Фадлаллах, вступая в парламенте в четверг.
В четверг в США должен состояться второй раунд прямых переговоров между Ливаном и Израилем на уровне послов. Ливанская сторона намерена добиваться продления режима прекращения огня, вступившего в силу 16 апреля сроком на 10 дней, и прекращения разрушения домов из-за израильских атак на юге страны.
"Необходимо выйти из той нисходящей траектории, в которую был втянут Ливан, прекратив любые формы прямого взаимодействия с этим противником (Израилем - ред.)", — сказал Фадлаллах.
По словам парламентария, речь идет о преднамеренных ударах по гражданскому населению, разрушениях и целенаправленных ликвидациях. В качестве примера он привел недавние события в населенном пункте Тайри, где, как утверждается, спасательным бригадам не позволили оказать помощь пострадавшим, а в результате авиаударов погибли трое гражданских, включая журналистку Амаль Халиль и главу муниципалитет города Бинт-Джбейль.
По мнению Фадлаллаха, Израиль действует при политической поддержке США, что позволяет ему продолжать операции без серьезной международной реакции. Он добавил, что единая позиция Ливана и отказ от контактов могли бы усилить давление на международное сообщество и вынудить Вашингтон активнее вмешаться в ситуацию.
Как подчеркнул депутат, США могли бы вновь инициировать диалог по урегулированию, однако, по его словам, текущая политическая линия Бейрута позволяет игнорировать происходящее на фоне продолжающегося насилия.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль вел наземную операцию на юге Ливана и наносил удары по ливанским городам.
