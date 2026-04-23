СМИ: власти Ливана хотят продлить режим прекращения огня с Израилем

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Ливана хотят продлить режим прекращения огня в рамках переговоров с Израилем, передает агентство Власти Ливана хотят продлить режим прекращения огня в рамках переговоров с Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на ливанского чиновника.

Как напоминает агентство, президент Ливана Джозеф Аун заявлял, что на переговорах в Вашингтоне в четверг посол Ливана в США Нада Хамаде Моавад будет добиваться продление режима прекращения огня и прекращения разрушений домов, которые Израиль проводит в деревнях на юге страны.

"Бейрут хочет продления режима прекращения огня в качестве предварительного требования для того, чтобы переговоры перешли с уровня послов стран на следующий уровень, в рамках которого Ливан будет выступать за отвод израильтян (военных с территории страны - ред.), возвращение ливанцев, задержанных в Израиле, и за определение наземной границы (с Израилем - ред.)", - заявил агентству ливанский чиновник.

Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявлял, что целью предстоящих переговоров с израильским правительством является прекращение боевых действий, вывод израильских сил с южных территорий и развертывание ливанской армии до международно признанных границ.

На прошлой неделе госдепартамент США сообщал, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном сроком на десять дней может быть продлен по соглашению сторон в случае успешного хода переговоров и подтверждения Бейрутом контроля над своей территорией.