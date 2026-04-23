Литва расширит военный полигон рядом с российской границей

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Парламент Литвы одобрил расширение военного полигона рядом с городом Таураге недалеко от российской границы в Калининградской области, сообщает литовское министерство обороны.
"Парламент Литвы только что одобрил создание нового военного полигона в Капчяместисе и расширение полигона в Таураге. Это укрепит нашу национальную оборону и оперативную совместимость с силами союзников в сложных условиях безопасности", - говорится в сообщении военного ведомства прибалтийской республики в соцсети Х.
Населенный пункт Капчяместис находится примерно в 10 километрах от границы с Белоруссией.
Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что появление полигона будет учитываться в стратегических планах.
"Определенное беспокойство нам может доставить даже группа легко вооруженных диверсантов у нашей границы. Тем более целая военная база, еще и настроенная антироссийски. Конечно, ее появление будет непременно учитываться в наших стратегических планах, и, уверен, они очень быстро будут скорректированы", - заявил Журавлев интернет-изданию "Газета.ru".