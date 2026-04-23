Литва продолжает курс на милитаризацию, заявили в Совбезе России
10:49 23.04.2026 (обновлено: 11:12 23.04.2026)
Совбез России: Литва создает очаг напряженности у Калининградской области

Военнослужащие литовской армии во время учений. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Литва создает очаг напряженности у границ Калининградской области, заявила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
  • По заявлению Совбеза России, руководство Литвы продолжает милитаризацию страны под лозунгом внесения вклада в усиление "восточного фланга НАТО".
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Литва продолжает курс на милитаризацию, создавая очаг напряжённости у границ Калининградской области, заявила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
"Военно-политическое руководство Литвы, невзирая на экономические и социальные проблемы внутри страны, прикрываясь риторикой о "российской угрозе", продолжает курс на дальнейшую милитаризацию страны под лозунгом внесения вклада в усиление "восточного фланга НАТО", создавая очаг напряженности у границ Калининградской области Российской Федерации", - говорится в заявлении.
Так, в литовском городе Укмерге 11 апреля состоялась официальная церемония вручения формируемой 1-й литовской дивизии боевого знамени, а также передача в ее состав двух соединений сухопутных войск страны – механизированной бригады Geležinis Vilkas и мотопехотной бригады Žemaitija, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Кроме того, в состав дивизии вошел инженерный батальон имени полковника Ю.Виткуса. Ранее офицеры штаба дивизии прошли подготовку в Германии и проверку на готовность к самостоятельному управлению соединением в ходе учений", - говорится в заявлении.
По мнению военно-политического руководства Литвы, теперь дивизия "готова выполнять задачи НАТО на своем участке фронта", отмечается в заявлении.
Решение о создании дивизии было принято в 2023 году, и достижение ею полной оперативной готовности предполагается достигнуть в 2030 году, подчеркивается в заявлении.
"К этому сроку в состав дивизии планируется включить: пехотную бригаду Aukštaitija – находится в стадии формирования и станет скадрированным соединением, комплектуемым резервистами; артиллерийский полк – для оснащения полка планируется закупить самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Германия), CAESAR (Франция), а также РСЗО HIMARS; полк ПВО – на вооружении полка ожидается постановка зенитных ракетных комплексов NASAMS и MSHORAD; разведывательный батальон", - указывает пресс-служба аппарата СБ РФ.
Предполагается, что в рамках реализации программы поэтапного наращивания численности национальных вооруженных сил, общая численность дивизии к 2030 году составит 20 тысяч военнослужащих. На формирование, оснащение и обеспечение функционирования этого соединения предусматривается направить около 70% оборонного бюджета страны, отмечается в заявлении.
