Литва продолжает курс на милитаризацию, заявили в Совбезе России

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Литва продолжает курс на милитаризацию, создавая очаг напряжённости у границ Калининградской области, заявила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

"Военно-политическое руководство Литвы , невзирая на экономические и социальные проблемы внутри страны, прикрываясь риторикой о "российской угрозе", продолжает курс на дальнейшую милитаризацию страны под лозунгом внесения вклада в усиление "восточного фланга НАТО ", создавая очаг напряженности у границ Калининградской области Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Так, в литовском городе Укмерге 11 апреля состоялась официальная церемония вручения формируемой 1-й литовской дивизии боевого знамени, а также передача в ее состав двух соединений сухопутных войск страны – механизированной бригады Geležinis Vilkas и мотопехотной бригады Žemaitija, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Кроме того, в состав дивизии вошел инженерный батальон имени полковника Ю.Виткуса. Ранее офицеры штаба дивизии прошли подготовку в Германии и проверку на готовность к самостоятельному управлению соединением в ходе учений", - говорится в заявлении.

По мнению военно-политического руководства Литвы, теперь дивизия "готова выполнять задачи НАТО на своем участке фронта", отмечается в заявлении.

Решение о создании дивизии было принято в 2023 году, и достижение ею полной оперативной готовности предполагается достигнуть в 2030 году, подчеркивается в заявлении.

"К этому сроку в состав дивизии планируется включить: пехотную бригаду Aukštaitija – находится в стадии формирования и станет скадрированным соединением, комплектуемым резервистами; артиллерийский полк – для оснащения полка планируется закупить самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Германия), CAESAR (Франция), а также РСЗО HIMARS; полк ПВО – на вооружении полка ожидается постановка зенитных ракетных комплексов NASAMS и MSHORAD; разведывательный батальон", - указывает пресс-служба аппарата СБ РФ.