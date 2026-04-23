ЕС ввел санкции против генерального конструктора концерна "Калашников"

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Генеральный конструктор концерна "Калашников" Владимир Лепин включен в санкции ЕС, следует из опубликованного в официальном журнале Евросоюза документа.
"Владимир Николаевич Лепин... Генеральный конструктор концерна АО "Калашников", - говорится в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.