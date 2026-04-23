Депутаты Кубани ввели штрафы за нарушение правил застройки в регионе
12:10 23.04.2026 (обновлено: 13:05 23.04.2026)
Депутаты Кубани ввели штрафы за нарушение правил застройки в регионе

КРАСНОДАР, 23 апр – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края установили систему штрафов за нарушение правил застройки в муниципалитетах Кубани, сообщается на сайте регионального парламента.
Новые административные нормы, принятые на 80 сессии заксобрания Кубани, коснутся тех, кто строит или реконструирует объекты капитального строительства с нарушением параметров. Например, оштрафуют тех, кто будет пренебрегать отступами от границ участка, превысит при строительстве предельное количество этажей или высоту здания. Изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях" вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
Председатель заксобрания Юрий Бурлачко пояснил, что игнорирование требований строительства и реконструкции зачастую приводит к появлению самостроев, которые не вписываются в концепцию реализуемой на территории Краснодарского края градостроительной политики.
"На сегодняшний день в данном направлении уже проведена серьезная работа. Принятие нынешнего закона – ее логичное продолжение. Предлагаемая система штрафов станет одним из инструментов правового воздействия на тех, кто до сих пор пренебрегает установленными на местном уровне правилами", – приводятся в сообщении слова Бурлачко.
В пресс-службе парламента уточнили, что размер административного штрафа зависит от статуса нарушителя: штраф для граждан составит 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица - 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-200 тысяч рублей.
Председатель заксобрания Кубани отметил, что принимаемые меры являются инвестицией в создание единого архитектурного облика Краснодарского края.
