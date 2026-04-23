Клубы РПЛ не повлияют на решение по лимиту на легионеров, считает Колосков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что позиция клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) не повлияет на решение Министерства спорта РФ по ужесточению лимита на легионеров.
В четверг Telegram-канал Mash на спорте сообщил, что клубы Российской премьер-лиги единогласно согласовали позицию против ужесточения лимита на легионеров со следующего сезона. По данным источника, лига, опираясь на мнение клубов, намерена выступить против проекта приказа Минcпорта РФ.
"Ситуация какая: уже давно подготовлен приказ министра спорта о том, что семь легионеров будут на поле и двенадцать - в заявке. Поэтому отношусь к этому спокойно. У нас есть закон о спорте, федеральный закон. Он предусматривает, что вопросами найма рабочей силы в спорте управляет Министерство спорта. Поэтому клубы могут высказывать свое мнение, но окончательное решение принимает Министерство спорта. Насколько я понимаю, оно уже принято", - сказал Колосков.
"Нет, конечно", - добавил Колосков, отвечая на вопрос, стоит ли клубам РПЛ рассчитывать на какие-либо изменения.
Согласно подготовленному Минспортом проекту приказа, в сезоне-2026/27 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле - не более семи. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут находиться восемь из них.