Что стало с человеком, которого проглотил кит

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вы когда-нибудь задумывались, что будет, если кит случайно решит, что вы — рыба? Профессиональный ныряльщик провел полминуты в пасти горбатого гиганта в качестве эксперимента.

Как ему удалось выжить? И что стало с ним потом?

"Извивался, бил руками и ногами"

Майкл Паккард — профессиональный ныряльщик за лобстерами из Провинстауна, штат Массачусетс. За плечами у него 40 лет подводного стажа. Но то, что случилось с ним в пятничное утро, не укладывалось даже в его богатую коллекцию "историй выживания".

Одиннадцатое июня прошлого года выдалось на редкость спокойным. Море у побережья Кейп-Кода было тихим, видимость под водой — около шести метров. Паккард и его напарник Джозайя Мейо вышли в море на лодке.

Первые два погружения прошли как по маслу — улов был около 45 килограммов лобстеров. Паккард пошел на третье погружение . Он спустился примерно на 10-12 метров и уже почти достиг дна. А потом случилось необъяснимое.

"Я почувствовал сильнейший удар, будто в меня врезался грузовик, — рассказывал он позже. — И в следующее мгновение все вокруг погрузилось в полную темноту".

Паккард ощутил, что его куда-то несет с огромной скоростью. Вода со свистом проносилась мимо. Сначала он подумал самое страшное: "Акула!" Но когда он попытался ощупать пространство вокруг, то зубов не обнаружил. Тогда до него дошло: "Рот сомкнут вокруг меня. Боже мой, я в пасти кита!"

© AP Photo / J. Scott Applewhite Горбатые киты на территории морского заповедника Stellwagen Bank около мыса Кейп-Код, недалеко от Провинстауна, штат Массачусетс

То, что происходило следующие полминуты, Паккард описывает как нечто среднее между катапультированием из тонущей субмарины и попыткой выбраться из гигантского мешка с песком.

"Кит сжимал челюсти, мышцы его рта двигались в попытке меня проглотить, — вспоминал он. — Я извивался, бил руками и ногами, просто пытался дать ему понять: "Здесь что-то не так. Я не еда".

"Я просто вылетел в воздух!"

А на поверхности в это время его напарник Джозайя Мейо с ужасом смотрел на бушующую воду. Он вырос в семье ученых, изучающих китов. Его отец — ведущий специалист по морским млекопитающим. Мейо сразу понял: происходит нечто из ряда вон выходящее.

"Кит внезапно поднялся к поверхности, просто вырвался из воды, начал неистово трясти головой, — рассказывал Паккард. — А потом выплюнул меня".

Мейо видел это своими глазами: из белого водоворота вылетело тело его напарника. "Я подогнал лодку к нему. Он был в гидрокостюме, раздувшемся от воздуха". Паккарда доставили в местную больницу. У него были сильные ушибы мягких тканей и подозрение на вывих колена, но никаких переломов или травм.

Что говорят ученые?

Джук Роббинс, директор программы изучения горбатых китов в Центре прибрежных исследований Провинстауна, объяснила: произошедшее — чистая случайность . "Горбатые киты питаются, широко раскрывая пасть и заглатывая огромные объемы воды с рыбой, — пояснила она. — Они не видят, что прямо перед ними".

Ученые единодушны: даже если бы кит хотел проглотить человека, у него все равно бы ничего не вышло — пищевод горбатого кита всего несколько сантиметров в диаметре.