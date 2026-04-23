В Херсонской области семь человек пострадали от атак ВСУ за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Ранения получили семь мирных жителей Херсонской области в результате атак ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В прошедшие сутки враг с особой жестокостью атаковал мирное население левобережья: семь человек пострадало" , - написал губернатор в своем канале "Макс".
Двое мужчин ранены в Новой Маячке Алешкинского округа при ударе дрона по продовольственному магазину, они госпитализированы, сообщил он. В селе Обрывка Новокаховского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль - ранен мужчина 1957 года рождения, он доставлен в Скадовскую ЦРБ. Еще трое мужчин ранены в селе Раздольное Каховского округа от атак беспилотников. В Малой Кардашинке Голопристанского округа при наезде автомобиля на мину пострадал мужчина, от госпитализации он отказался, добавил губернатор.
Обстрелы и удары БПЛА нанесли повреждения государственному и частному движимому и недвижимому имуществу в Бехтерах, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Днепрянах, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Новофёдоровке, Раздольном, Счастливцево, Таврийске.
Атакам беспилотников также подверглись Алешки, Верхний Рогачик, Виноградово, Гладковка, Голая Пристань, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Кардашинка, Костогрызово, Крынки, Масловка, Нечаево, Новая Збурьевка, Новые Лагеря, Пролетарка, Раденск, Солонцы, Старая Збурьевка, уточнил он.