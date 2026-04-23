В Брянске похоронили летчика Кашина

БРЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Летчика Ивана Кашина, который помог нейтрализовать террористов, захвативших его самолет в 1973 году, похоронили на Аллее Героев центрального кладбища Брянска, сообщили РИА Новости в городской администрации.

В четверг в Брянском театре драмы прошла церемония прощания с Героем Советского Союза Кашиным. Он скончался 20 апреля в возрасте 89 лет.

« "Кашина похоронили на Аллее Героев центрального кладбища", - сказал собеседник агентства.

На Аллее Героев покоятся защитники Родины и брянцы, которые внесли значительный вклад в развитие города и области.

Кашин служил в Брянском авиаотряде " Аэрофлота ", 2 ноября 1973 года он пилотировал пассажирский само лет Я к-40, выполнявший рейс Москва Брянск , который захватили террористы. Преступники открыли огонь на борту, однако Кашин в сложнейшей ситуации смог развернуть самолет, посадить его в Москве и спасти жизни пассажиров. Террористы были нейтрализованы.