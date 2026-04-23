17:49 23.04.2026
В Брянске похоронили летчика Кашина

БРЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Летчика Ивана Кашина, который помог нейтрализовать террористов, захвативших его самолет в 1973 году, похоронили на Аллее Героев центрального кладбища Брянска, сообщили РИА Новости в городской администрации.
В четверг в Брянском театре драмы прошла церемония прощания с Героем Советского Союза Кашиным. Он скончался 20 апреля в возрасте 89 лет.
"Кашина похоронили на Аллее Героев центрального кладбища", - сказал собеседник агентства.
На Аллее Героев покоятся защитники Родины и брянцы, которые внесли значительный вклад в развитие города и области.
Кашин служил в Брянском авиаотряде "Аэрофлота", 2 ноября 1973 года он пилотировал пассажирский самолет Як-40, выполнявший рейс МоскваБрянск, который захватили террористы. Преступники открыли огонь на борту, однако Кашин в сложнейшей ситуации смог развернуть самолет, посадить его в Москве и спасти жизни пассажиров. Террористы были нейтрализованы.
Указом президиума Верховного совета СССР 19 декабря 1973 года за героизм, мужество и высокое летное мастерство, проявленные при исполнении служебных обязанностей, Кашину было присвоено звание Героя Советского Союза.
 
