Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянске простились с Героем Советского Союза Иваном Кашиным.
- Летчик умер 20 апреля в возрасте 89 лет.
- В 1973 году Кашин управлял пассажирским самолетом Як-40, который захватили террористы, и помог их нейтрализовать, за что был награжден звездой Героя Советского Союза.
БРЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Прощание с Героем Советского Союза Иваном Кашиным, который в 1973 году управлял захваченным террористами самолетом и помог их нейтрализовать, прошло в Брянском театре драмы, передает корреспондент РИА Новости.
Кашин скончался 20 апреля в возрасте 89 лет.
На церемонию прощания с бывшим летчиком и почетным гражданином Брянска прибыли губернатор области Александр Богомаз, депутат Госдумы Николай Щеглов, представители руководства города, сослуживцы Кашина, учащиеся кадетского корпуса, который носит его имя.
«
"Очень уравновешенный человек, добропорядочный. Иван был командиром эскадрильи и ко всем относился одинаково с уважением", - рассказал журналистам на церемонии сослуживец Кашина, летавший с ним вторым пилотом, Анатолий Коробкин.
Кашин в 1973 году управлял пассажирским самолётом Як-40, который захватили террористы. Летчик в экстремальных погодных условиях смог приземлиться в Москве и содействовал захвату преступников. В том же году его наградили звездой Героя Советского Союза.