12:34 23.04.2026
  • В Брянске простились с Героем Советского Союза Иваном Кашиным.
  • Летчик умер 20 апреля в возрасте 89 лет.
  • В 1973 году Кашин управлял пассажирским самолетом Як-40, который захватили террористы, и помог их нейтрализовать, за что был награжден звездой Героя Советского Союза.
БРЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Прощание с Героем Советского Союза Иваном Кашиным, который в 1973 году управлял захваченным террористами самолетом и помог их нейтрализовать, прошло в Брянском театре драмы, передает корреспондент РИА Новости.
Кашин скончался 20 апреля в возрасте 89 лет.
На церемонию прощания с бывшим летчиком и почетным гражданином Брянска прибыли губернатор области Александр Богомаз, депутат Госдумы Николай Щеглов, представители руководства города, сослуживцы Кашина, учащиеся кадетского корпуса, который носит его имя.
"Очень уравновешенный человек, добропорядочный. Иван был командиром эскадрильи и ко всем относился одинаково с уважением", - рассказал журналистам на церемонии сослуживец Кашина, летавший с ним вторым пилотом, Анатолий Коробкин.
Кашин в 1973 году управлял пассажирским самолётом Як-40, который захватили террористы. Летчик в экстремальных погодных условиях смог приземлиться в Москве и содействовал захвату преступников. В том же году его наградили звездой Героя Советского Союза.
 
