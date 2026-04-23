10:24 23.04.2026
Приговор "крабовому королю" вступил в силу

Приговор "крабовому королю" Кану за контрабанду вступил в силу

Олег Кан. Архивное фото
  • Приговор "крабовому королю" Олегу Кану вступил в законную силу.
  • Ему назначили 24 года колонии.
ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Приговор в 24 года колонии в отношении "крабового короля" Олега Кана по делу о создании преступного сообщества и контрабанде живого краба в составе группы вступил в законную силу, сообщает прокуратура Приморья.
Приморский краевой суд в четверг, рассмотрев жалобу защиты, оставил в силе срок в 24 года лишения свободы Кану, дополнив приговор рядом указаний, в том числе об осуждении его за организацию убийства, сообщала РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
"В Приморье вступил в законную силу приговор в отношении "крабового короля" Олега Кана", - говорится в сообщении.
