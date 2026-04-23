СМИ сообщили о работе ПВО на западе Тегерана

- Сообщается, что на западе Тегерана сработали системы ПВО.
- Это произошло после того, как Трамп в одностороннем порядке продлил прекращение огня между США и Ираном.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В западной части Тегерана сработали средства ПВО, пишет иранская газета Tehran Times, не указывая причин.
"Сообщается о приведении в действие систем ПВО на западе Тегерана", — сообщило издание в соцсети X.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Новая встреча должна была пройти накануне, но ИРИ отказалась в ней участвовать.
После начала перемирия американцы объявили о блокаде иранских портов и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Поэтому, по данным агентства Tasnim, Тегеран посчитал контакты с Вашингтоном пустой тратой времени.
Тем временем Дональд Трамп продлил режим прекращения огня. По его словам, он будет действовать, пока Иран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут переговоры.