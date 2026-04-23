Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о работе ПВО на западе Тегерана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 23.04.2026 (обновлено: 21:53 23.04.2026)
СМИ сообщили о работе ПВО на западе Тегерана

© REUTERS / Majid AsgaripourРакеты ПВО в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сообщается, что на западе Тегерана сработали системы ПВО.
  • Это произошло после того, как Трамп в одностороннем порядке продлил прекращение огня между США и Ираном.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В западной части Тегерана сработали средства ПВО, пишет иранская газета Tehran Times, не указывая причин.
"Сообщается о приведении в действие систем ПВО на западе Тегерана", — сообщило издание в соцсети X.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Новая встреча должна была пройти накануне, но ИРИ отказалась в ней участвовать.
После начала перемирия американцы объявили о блокаде иранских портов и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Поэтому, по данным агентства Tasnim, Тегеран посчитал контакты с Вашингтоном пустой тратой времени.
Тем временем Дональд Трамп продлил режим прекращения огня. По его словам, он будет действовать, пока Иран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут переговоры.
"Пришло время". В США предложили неожиданную награду для Трампа
Вчера, 09:53
 
В миреТегеран (город)ИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала