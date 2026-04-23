Рейтинг@Mail.ru
Иран продолжает поставлять нефть через Ормузский пролив, пишет Reuters - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 23.04.2026 (обновлено: 15:04 23.04.2026)
Reuters: Иран продолжает поставлять нефть через Ормуз, несмотря на блокаду

© AP Photo / Emrah GurelНефтяные танкеры в море
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Нефтяные танкеры в море . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран продолжает поставлять нефть через Ормузский пролив, несмотря на блокаду Соединенными Штатами.
  • В период с 13 по 21 апреля через него прошли около 10,7 миллиона баррелей.
  • Поставки осуществлялись шестью танкерами, у которых были отключены системы отслеживания (AIS).
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Иранская нефть продолжает поставляться через Ормузский против, несмотря на блокаду этого морского маршрута Соединенными Штатами, пишет агентство Рейтер.
"Около 10,7 миллиона баррелей иранской нефти прошли через Ормузский пролив и покинули зону блокады ВМС США в период с 13 по 21 апреля", - пишет агентство со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
Танкер в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Иран впервые получил доход от сборов за транзит по Ормузскому проливу
Вчера, 11:20
Поставки осуществлялись шестью нефтяными танкерами, у которых были отключены системы отслеживания (AIS), говорится в материале.
Как заявил в среду член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Али Хезриан, Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США: поставки не только не остановились, но стали больше, чем до конфликта, особенно за прошедшие две недели.
Vortexa с 13 по 22 апреля зафиксировала в общей сложности 35 транзитов через американскую блокаду, в которых участвовали связанные с Ираном или подпадающие под санкции суда, совершавшие рейсы в обе стороны, пишет Рейтер.
ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского движения, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Морские пехотинцы США в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Еще один шаг": в США сделали важное заявление о блокаде Ирана
Вчера, 06:42
 
В миреИранОрмузский проливСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала