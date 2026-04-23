Иран продолжает поставлять нефть через Ормузский пролив, пишет Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Иранская нефть продолжает поставляться через Ормузский против, несмотря на блокаду этого морского маршрута Соединенными Штатами, пишет агентство Рейтер.
"Около 10,7 миллиона баррелей иранской нефти прошли через Ормузский пролив и покинули зону блокады ВМС США в период с 13 по 21 апреля", - пишет агентство со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
Поставки осуществлялись шестью нефтяными танкерами, у которых были отключены системы отслеживания (AIS), говорится в материале.
Vortexa с 13 по 22 апреля зафиксировала в общей сложности 35 транзитов через американскую блокаду, в которых участвовали связанные с Ираном или подпадающие под санкции суда, совершавшие рейсы в обе стороны, пишет Рейтер.
ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского движения, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.