В Иране рассказали, от чего зависят пошлины за транзит через Ормуз

ТЕГЕРАН, 23 апр - РИА Новости. Пошлины за транзит через Ормузский пролив зависят от перевозимого судами груза, сообщил член президиума парламента Ирана Алиреза Салими, также подтвердив информацию о получении Ираном сборов за судоходство.

Ранее заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Хаджи Бабаи заявил, что Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива , средства поступили в центральный банк страны. Это стало первым подтверждением иранской стороны информации в СМИ о сборах за транзит через Ормуз.

"Я слышал от достоверных источников, что Иран собрал средства от прошедших через Ормузский пролив судов. Их объем полученных варьируется в зависимости от типа и объема груза, а также степени рисков", - сказал Салими иранскому агентству Tasnim

По его словам, собранные с судов пошлины в настоящий момент перечисляются на единый счет и в иранскую казну. Он также добавил, что Иран устанавливает правил сбора средств за пересечение Ормузского пролива.

Иран заявил о планах взимать пошлины в связи с военными действиями США Израиля против Тегерана , объясняя это издержками, связанными с обеспечением безопасности Ормузского пролива, часть которого иранская сторона контролирует. В этой связи Тегеран сообщил о планах выработать новый режим судоходства с Оманом , который контролирует другую часть Ормузского пролива.

Агентство ISNA со ссылкой на члена президиума иранского законодательного органа 16 апреля сообщало, что парламент Ирана оценивает доходы страны от "управления" Ормузским проливом в 10-15 миллиардов долларов, но не указывало сроки получения подобных доходов.