Иран впервые получил доход от сборов за транзит по Ормузскому проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕГЕРАН, 23 апр — РИА Новости. Иран впервые получил доход от пошлин за пересечение Ормузского пролива, сообщил зампред парламента исламской республики Хамидреза Хаджи Бабаи.
"Первый доход <...> был зачислен на счет в Центральном банке", — приводит его слова агентство Mehr.
"Потребуются годы". Трамп придумал, как победить Иран
22 апреля, 14:47
Как уточнил член президиума иранского парламента Алиреза Салими, размер пошлины зависит от типа и объема груза, а также степени рисков. Собранные средства перечисляют на единый счет и в казну.
В конце марта в исламской республике начали разработку законопроекта об Ормузе. Он в том числе включает взимание платы за проход в риалах, а также запрет на транзит для США, Израиля и стран, поддерживающих санкции против Тегерана. Документ еще не утвердили.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран заявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Новая встреча должна была пройти накануне, но ИРИ отказалась в ней участвовать. После начала перемирия американцы объявили о блокаде иранских портов и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Поэтому, по данным Tasnim, Тегеран посчитал контакты с США пустой тратой времени.
Тем временем Дональд Трамп продлил режим прекращения огня. По его словам, он будет действовать, пока Иран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут переговоры.
Такого кризиса история еще не знала
Вчера, 08:00