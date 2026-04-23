Рейтинг@Mail.ru
Иран впервые получил доход от сборов за транзит по Ормузскому проливу - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 23.04.2026 (обновлено: 12:50 23.04.2026)
Иран впервые получил доход от сборов за транзит по Ормузскому проливу

Иран впервые получил доход от сборов за проход судов через Ормузский пролив

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкер в Ормузском проливе
Танкер в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкер в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран впервые получил доход от сборов за транзит по Ормузскому проливу.
  • Деньги поступили на счет в Центральном банке Ирана.
  • Размер пошлины за проход через пролив зависит от типа и объема груза, а также степени рисков.
ТЕГЕРАН, 23 апр — РИА Новости. Иран впервые получил доход от пошлин за пересечение Ормузского пролива, сообщил зампред парламента исламской республики Хамидреза Хаджи Бабаи.
"Первый доход <...> был зачислен на счет в Центральном банке", — приводит его слова агентство Mehr.
Как уточнил член президиума иранского парламента Алиреза Салими, размер пошлины зависит от типа и объема груза, а также степени рисков. Собранные средства перечисляют на единый счет и в казну.
В конце марта в исламской республике начали разработку законопроекта об Ормузе. Он в том числе включает взимание платы за проход в риалах, а также запрет на транзит для США, Израиля и стран, поддерживающих санкции против Тегерана. Документ еще не утвердили.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран заявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Новая встреча должна была пройти накануне, но ИРИ отказалась в ней участвовать. После начала перемирия американцы объявили о блокаде иранских портов и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Поэтому, по данным Tasnim, Тегеран посчитал контакты с США пустой тратой времени.
Тем временем Дональд Трамп продлил режим прекращения огня. По его словам, он будет действовать, пока Иран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут переговоры.
ИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала