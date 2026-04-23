"Настоящая война". В США призвали не выполнять приказы Трампа по Ирану - РИА Новости, 23.04.2026
07:41 23.04.2026 (обновлено: 14:50 23.04.2026)
"Настоящая война". В США призвали не выполнять приказы Трампа по Ирану

Макговерн: ВС США нужно отказать Трампу, если тот решит отправить десант в Иран

© AP Photo / Andreea AlexandruАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие
© AP Photo / Andreea Alexandru
Американские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призвал американских военных не выполнять приказы Трампа о проведении наземной операции в Иране.
  • Эксперт ожидает, что события в Персидском заливе будут развиваться по худшему сценарию.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Военные должны ослушаться президента США Дональда Трампа, если тот решится провести наземную операцию в Иране, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Чтобы США не проиграли, американским военным нужно ослушаться приказа Трампа, если он действительно настолько безумен, что попытается высадить сухопутные войска на иранской территории. В противном случае нас ждет настоящая война и мы ее не выиграем", — предупредил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Из Персидского залива надвигается кислотный шторм
22 апреля, 08:00
При этом Макговерн подчеркнул, что ожидает худшего сценария развития событий из-за действий Вашингтона.
Иран и США объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило агентство Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Эта наглая ложь про конец военной операции сделает нищим каждого второго
22 апреля, 08:00
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
