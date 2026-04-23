"Настоящая война". В США призвали не выполнять приказы Трампа по Ирану

- Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призвал американских военных не выполнять приказы Трампа о проведении наземной операции в Иране.
- Эксперт ожидает, что события в Персидском заливе будут развиваться по худшему сценарию.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Военные должны ослушаться президента США Дональда Трампа, если тот решится провести наземную операцию в Иране, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
При этом Макговерн подчеркнул, что ожидает худшего сценария развития событий из-за действий Вашингтона.
Иран и США объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило агентство Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.