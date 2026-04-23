"Будут свергать правительства". В США заявили о переменах на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что последствия войны США против Ирана могут привести к свержению правительств в Западной Европе.
- В Европе уже есть большие проблемы с газом и нефтью, все страны, увлекшиеся зеленой энергетикой, оказались в очень тяжелом положении.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Последствия войны США против Ирана могут привести к свержению правительств в Западной Европе, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Иранцы ясно дали понять, что уничтожат большую часть всего, что находится на западном побережье Персидского залива, — это вызывает серьезную тревогу во всем мире. <…> Уже есть большие проблемы с газом и нефтью. <…> Все страны Западной Европы, увлекшиеся зеленой энергетикой, оказались в очень тяжелом положении. <…> По-моему, в Европе уже сейчас чрезвычайная ситуация. Думаю, скоро там начнутся серьезные перемены — будут свергать правительства", — отметил он.
Эксперт отметил, что половина компонентов для производства удобрений поступает именно из Персидского залива. При этом на Западе уже появились существенные проблемы с газом и нефтью. Например, в Британии, по его словам, в течение двух недель могут закончиться авиатопливо и газ.
Иран и США объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило агентство Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, исламская республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе, а также чрезмерных и нереалистичных требований США.
