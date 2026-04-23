Рейтинг@Mail.ru
"Это катастрофа". В США запаниковали из-за угрозы срыва перемирия с Ираном - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 23.04.2026 (обновлено: 06:28 23.04.2026)
"Это катастрофа". В США запаниковали из-за угрозы срыва перемирия с Ираном

Миршаймер: эскалация в Иране может привести к катастрофе в мировой экономике

© AP Photo / Jon GambrellВоеннослужащий ВМС США
Военнослужащий ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран предупредил, что решительно ответит на нарушение США режима прекращения огня и возобновление атак.
  • Новая эскалация конфликта в Иране может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики, включая США
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Иран решительно ответит, если США решат нарушить режим прекращения огня и возобновить атаки, предупредил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Если США снова начнут бомбить Иран, <…> иранцы нанесут ответный удар <…> и перекроют Красное море, а также еще больше ограничат судоходство в Ормузском проливе. Более того, они атакуют цели в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива. А это катастрофа для мировой экономики и, следовательно, для США. <…> Удары с воздуха здесь не помогут", — отметил он.
По словам профессора, возможное проведение наземной операции в Иране в любом случае было бы крайне неразумным решением, ведущим к поражению Вашингтона.
Иран и США объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило агентство Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.
В миреСШАИранОрмузский проливДжон МиршаймерЧикагский университетВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала