Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить работу жизнеобеспечивающих онлайн-сервисов в период введения интернет-ограничений.
"Действие портала Госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать", - отметил глава государства.