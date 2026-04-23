Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета - РИА Новости, 23.04.2026
19:20 23.04.2026

Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета

  • Президент России Владимир Путин поручил обеспечить работу жизнеобеспечивающих онлайн-сервисов в период введения интернет-ограничений.
  • Он отметил важность бесперебойной работы ключевых онлайн-сервисов, таких как портал Госуслуг, платежные системы и сервисы записи к врачу, даже в период общих ограничений интернета.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить работу жизнеобеспечивающих онлайн-сервисов в период введения интернет-ограничений.
Путин в четверг провел совещание с членами правительства РФ. Президент связал ограничения работы интернета с противодействием террористическим угрозам и отметил важность бесперебойной работы ключевых онлайн-сервисов в период вынужденных ограничений сети.
"Действие портала Госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать", - отметил глава государства.
