Путин прокомментировал замедление оттока населения из сел

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал естественным замедление оттока населения из села в город с появлением высокоскоростного интернета.
Путин в четверг проводит совещание с членами российского правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.
"Люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса. Напротив, таких новых возможностей для комфортной жизни, работы, образования, передовой медицины или медицинской помощи для самореализации у них должно быть больше. Вот, только что вы сказали о том, что здесь даже переселение в города замедляется. Естественно, потому что люди чувствуют себя включенными в общую повестку дня, в жизнь нашей большой страны", - сказал глава государства.