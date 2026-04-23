Путин прокомментировал замедление оттока населения из сел - РИА Новости, 23.04.2026
16:18 23.04.2026 (обновлено: 16:36 23.04.2026)
Путин прокомментировал замедление оттока населения из сел

Путин назвал естественным замедление оттока населения из-за внедрения интернета

Президент Владимир Путин . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал естественным замедление оттока населения из села в город.
  • По его мнению, это связано с появлением высокоскоростного интернета в сельской местности.
  • Путин подчеркнул, что люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал естественным замедление оттока населения из села в город с появлением высокоскоростного интернета.
Путин в четверг проводит совещание с членами российского правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.
"Люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса. Напротив, таких новых возможностей для комфортной жизни, работы, образования, передовой медицины или медицинской помощи для самореализации у них должно быть больше. Вот, только что вы сказали о том, что здесь даже переселение в города замедляется. Естественно, потому что люди чувствуют себя включенными в общую повестку дня, в жизнь нашей большой страны", - сказал глава государства.
