Пользователи Instagram* пожаловались на сбои - РИА Новости, 23.04.2026
14:24 23.04.2026
Пользователи Instagram* пожаловались на сбои

Пользователи Instagram из Европы пожаловались на сбои в работе соцсети

Работа за ноутбуком. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на сбои в ее работе.
  • Проблемы в работе соцсети начались примерно в 13:48 мск, чаще всего их фиксируют пользователи из Европы.
  • Большинство людей жалуются на проблемы с публикацией сообщений на ленту и работой мобильного приложения.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram* из ряда стран, в основном из Европы, жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Проблемы в работе соцсети начались примерно в 13.48 мск. Больше всего сбоев фиксируют пользователи из Италии и Нидерландов, а также Испании, Великобритании, Германии, Франции и других. Жалобы поступают также из Японии и Бразилии.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на проблему с публикацией сообщения на ленту, а также отображение самой ленты и работу мобильного приложения.
Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
* Принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена).
