Пользователи Instagram* пожаловались на сбои

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram* из ряда стран, в основном из Европы, жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Великобритании, Германии, Бразилии. Проблемы в работе соцсети начались примерно в 13.48 мск. Больше всего сбоев фиксируют пользователи из Италии Нидерландов , а также Испании Франции и других. Жалобы поступают также из Японии

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуется на проблему с публикацией сообщения на ленту, а также отображение самой ленты и работу мобильного приложения.

Instagram* - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.