ГД планирует в мае принять решение по запрету продажи вейпов в регионах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Госдума планирует в мае выйти на принятие решения о передаче регионам права запрещать продажу вейпов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что ранее в его канале было обсуждение темы запрета продажи вейпов и их негативного влияния на здоровье.