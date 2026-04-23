ГД планирует в мае принять решение по запрету продажи вейпов в регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума планирует в мае принять решение о передаче регионам права запрещать продажу вейпов.
- Володин сообщил, что врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с болезнями органов дыхания, вызванными и осложненными потреблением вейпов.
- Чаще всего от болезней органов дыхания, связанных с потреблением вейпов, страдают подростки и молодые люди до 35 лет.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Госдума планирует в мае выйти на принятие решения о передаче регионам права запрещать продажу вейпов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов. Планируем выйти на принятие решения в мае. От этого зависит здоровье граждан и в первую очередь детей. А как вы считаете?" - написал Володин в своем канале на платформе в "Макс".
Он отметил, что ранее в его канале было обсуждение темы запрета продажи вейпов и их негативного влияния на здоровье.
"Врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с болезнями органов дыхания, вызванными и осложнёнными потреблением вейпов. Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет. Это не может не вызывать тревогу", - добавил председатель Госдумы.
