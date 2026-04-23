Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили включить приложения для знакомств в "белые списки" - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 23.04.2026 (обновлено: 11:49 23.04.2026)
В Госдуме предложили включить приложения для знакомств в "белые списки"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Девушка с телефоном . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким ("Справедливая Россия") предложила включить приложения для знакомств в "белые списки" при сбоях связи.
"Считаю, что в условиях нестабильной работы интернета и перебоев со связью приложения знакомств стоит включить в так называемые белые списки, чтобы доступ к ним сохранялся даже при ограничениях", - сказала Ким РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Песков рассказал, когда в России нормализуется работа интернета
14 апреля, 12:33
По ее мнению, речь идет не о развлечении, а о важном социальном инструменте, который помогает людям знакомиться, выстраивать личные отношения и создавать семьи.
Как отметила депутат, в ситуации, когда цифровая коммуникация для миллионов людей стала частью повседневной жизни, ограничение доступа к дейтинг-сервисам фактически отсекает один из самых понятных и массовых способов знакомства.
Особенно это, по словам Ким, чувствительно для жителей крупных городов, молодых специалистов и тех, кто из-за высокой занятости или ритма жизни все чаще строит личное общение именно через онлайн-платформы.
Парламентарий подчеркнула, что демографическая политика должна учитывать реальные изменения в образе жизни общества.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
В Госдуме предложили официально опубликовать "белый список" сайтов
23 марта, 19:03
"Если государство действительно заинтересовано в поддержке семьи и росте рождаемости, нужно смотреть на ситуацию честно: сегодня многие пары начинают общение именно в цифровой среде. Значит, такие сервисы тоже нужно воспринимать как часть инфраструктуры человеческих отношений", - считает она.
По мнению депутата, сохранение доступа к приложениям знакомств даже в условиях временных ограничений связи могло бы стать простым, но понятным шагом в поддержку личной жизни граждан.
"Люди должны иметь возможность находить друг друга, общаться, строить отношения. А крепкие отношения, семья и дети начинаются в том числе с возможности познакомиться", - подытожила Ким.
Станция проката электросамокатов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Депутат предложил расширить белые списки из-за проблем со связью
12 марта, 18:09
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала