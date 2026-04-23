В Госдуме предложили включить приложения для знакомств в "белые списки"

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета ГД по информационной политике Марина Ким предложила включить приложения для знакомств в "белые списки".

По ее мнению, такие программы — это важный инструмент, который помогает людям создавать семьи.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким ("Справедливая Россия") предложила включить приложения для знакомств в "белые списки" при сбоях связи.

"Считаю, что в условиях нестабильной работы интернета и перебоев со связью приложения знакомств стоит включить в так называемые белые списки, чтобы доступ к ним сохранялся даже при ограничениях", - сказала Ким РИА Новости.

По ее мнению, речь идет не о развлечении, а о важном социальном инструменте, который помогает людям знакомиться, выстраивать личные отношения и создавать семьи.

Как отметила депутат, в ситуации, когда цифровая коммуникация для миллионов людей стала частью повседневной жизни, ограничение доступа к дейтинг-сервисам фактически отсекает один из самых понятных и массовых способов знакомства.

Особенно это, по словам Ким, чувствительно для жителей крупных городов, молодых специалистов и тех, кто из-за высокой занятости или ритма жизни все чаще строит личное общение именно через онлайн-платформы.

Парламентарий подчеркнула, что демографическая политика должна учитывать реальные изменения в образе жизни общества.

"Если государство действительно заинтересовано в поддержке семьи и росте рождаемости, нужно смотреть на ситуацию честно: сегодня многие пары начинают общение именно в цифровой среде. Значит, такие сервисы тоже нужно воспринимать как часть инфраструктуры человеческих отношений", - считает она.

По мнению депутата, сохранение доступа к приложениям знакомств даже в условиях временных ограничений связи могло бы стать простым, но понятным шагом в поддержку личной жизни граждан.