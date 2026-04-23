В Госдуме предложили расширить программы профпереобучения ветеранов СВО

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил расширить программы профессионального переобучения ветеранов СВО, в частности по специальностям тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства и водителя грузового автомобиля, которые востребованы в сельских районах.

Соответствующее обращение на имя министра транспорта России Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется необходимым рассмотреть вопрос о дополнительной проработке в пределах компетенции Министерства транспорта Российской Федерации и во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти возможности расширения программ профессионального переобучения ветеранов специальной военной операции по прикладным транспортным и механизаторским специальностям, востребованным прежде всего в сельских районах и аграрных субъектах Российской Федерации", — сказано в письме.

В документе приводятся данные правительства России , согласно которым в 2025 году дефицит кадров в агропромышленном комплексе составлял не менее 143 тысяч человек, а по оценке вице-премьера Татьяны Голиковой — до 300 тысяч специалистов разного профиля.

Аксененко также сообщил, что в ежегодном отчете правительства 25 февраля 2026 года дефицит кадров был прямо обозначен как существенная проблема, которая в перспективе может стать главным барьером для развития.

Он напомнил, что в настоящее время бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан, включая ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции, уволенных с военной службы, осуществляется в рамках национального проекта "Кадры" по правилам, утвержденным постановлением кабмина.

В связи с этим Аксененко предложил рассмотреть вопрос о дополнительной проработке возможности расширения программ профессионального переобучения ветеранов СВО по прикладным транспортным и механизаторским специальностям, востребованным прежде всего в сельских районах и аграрных субъектах Российской Федерации, чтобы, с одной стороны, способствовать расширению возможностей трудоустройства защитников России, а с другой — насыщению рынка труда в сельской местности дефицитными техническими специалистами.

Аксененко считает целесообразным проработать вопрос о создании бесплатных программ переобучения ветеранов по следующим направлениям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства с возможностью последовательного получения необходимых категорий: комбайнер, водитель грузового автомобиля категорий С и СЕ, а в случаях, когда это обусловлено потребностями регионального рынка труда, также категории D, а также смежные программы по эксплуатации и обслуживанию сельхозтехники и грузовых машин.