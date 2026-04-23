Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 23.04.2026 (обновлено: 11:22 23.04.2026)
В Госдуме предложили расширить программы профпереобучения ветеранов СВО

РИА Новости: Аксененко предложил переобучать ветеранов СВО на трактористов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Здание Государственной думы России на Охотном ряду
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил расширить программы профессионального переобучения ветеранов СВО.
  • Аксененко указал на необходимость обучения по востребованным в сельских районах специальностям, таким как тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и водитель грузового автомобиля.
  • Цель инициативы — помочь ветеранам в трудоустройстве и закрыть кадровый дефицит в аграрном секторе и сфере грузовых перевозок.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") предложил расширить программы профессионального переобучения ветеранов СВО, в частности по специальностям тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства и водителя грузового автомобиля, которые востребованы в сельских районах.
Соответствующее обращение на имя министра транспорта России Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Госдуму внесли проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО
13 ноября 2025, 18:41
"Представляется необходимым рассмотреть вопрос о дополнительной проработке в пределах компетенции Министерства транспорта Российской Федерации и во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти возможности расширения программ профессионального переобучения ветеранов специальной военной операции по прикладным транспортным и механизаторским специальностям, востребованным прежде всего в сельских районах и аграрных субъектах Российской Федерации", — сказано в письме.
В документе приводятся данные правительства России, согласно которым в 2025 году дефицит кадров в агропромышленном комплексе составлял не менее 143 тысяч человек, а по оценке вице-премьера Татьяны Голиковой — до 300 тысяч специалистов разного профиля.
Аксененко также сообщил, что в ежегодном отчете правительства 25 февраля 2026 года дефицит кадров был прямо обозначен как существенная проблема, которая в перспективе может стать главным барьером для развития.
Он напомнил, что в настоящее время бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан, включая ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции, уволенных с военной службы, осуществляется в рамках национального проекта "Кадры" по правилам, утвержденным постановлением кабмина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Ветераны СВО уже работают на разных должностях, заявил Путин
21 апреля, 14:53
В связи с этим Аксененко предложил рассмотреть вопрос о дополнительной проработке возможности расширения программ профессионального переобучения ветеранов СВО по прикладным транспортным и механизаторским специальностям, востребованным прежде всего в сельских районах и аграрных субъектах Российской Федерации, чтобы, с одной стороны, способствовать расширению возможностей трудоустройства защитников России, а с другой — насыщению рынка труда в сельской местности дефицитными техническими специалистами.
Аксененко считает целесообразным проработать вопрос о создании бесплатных программ переобучения ветеранов по следующим направлениям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства с возможностью последовательного получения необходимых категорий: комбайнер, водитель грузового автомобиля категорий С и СЕ, а в случаях, когда это обусловлено потребностями регионального рынка труда, также категории D, а также смежные программы по эксплуатации и обслуживанию сельхозтехники и грузовых машин.
Реализация предложенных мер, по мнению парламентария, позволит одновременно решить несколько задач: обеспечить ветеранам понятную и востребованную траекторию возвращения к мирной жизни, закрыть часть кадрового дефицита в аграрном секторе и сфере грузовых перевозок, а также создать дополнительные условия для закрепления ветеранов в сельских территориях и малых городах.
Путин о ветеранах СВО и власти муниципального уровня - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин: ветераны СВО могут повысить эффективность муниципальной власти
21 апреля, 14:53
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала