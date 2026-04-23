Ученый рассказал о связи старения с генами

САРАНСК, 23 апр - РИА Новости. Наследственность всего на 25% определяет процессы старения организма человека, при этом 75% занимают внешние факторы, сообщил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б. В. Петровского Алексей Москалев.
"Механизмы нашего старения развиваются многие годы под влиянием образа жизни, экологических факторов и так далее. Конечно же, есть вклад и наследственности, но он не так велик, как считалось раньше - всего 25%. То есть примерно 75% нашего долголетия определяется именно нами", - сказал он в ходе сессии "Фундаментальные основы механизмов старения и возможности управления биологическим возрастом" на Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения "За медицину здорового долголетия".
Эксперт уточнил, что старение является управляемым процессом, который можно контролировать и замедлять. Благодаря профилактическим мерам возможно предотвратить многие хронические заболевания, напрямую влияющие на качество жизни и старение.
Всероссийская выездная конференция в рамках регионального движения "За медицину здорового долголетия" проходит в Саранске 23-24 апреля. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, здравоохранения, культуры, бизнеса и общественных организаций. Координатором нового регионального движения выступает аппарат правительства РФ, оператором движения определен Фонд Росконгресс.
