Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 23.04.2026 (обновлено: 16:07 23.04.2026)
В ГД предложили урегулировать использование электронных учебников в школах

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили нормативно закрепить использование электронных учебников в общеобразовательных организациях.
  • Инициатива предусматривает использование специализированных электронных устройств преимущественно для работы с учебниками, а не как средства связи или для развлечений.
  • Реализация инициативы позволит создать единый подход к использованию электронных учебников по всей стране и сделать образовательный процесс более удобным.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили нормативно закрепить использование в общеобразовательных организациях электронных учебников.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о нормативном и методическом закреплении возможности использования в общеобразовательных организациях специализированных электронных устройств для чтения электронных учебников", - сказано в обращении.
Инициативной предусматривается, что такие устройства не будут использоваться как средства связи, для развлекательных целей во время занятий, а преимущественно для работы с электронными учебниками.
Депутаты отметили, что действующее законодательство уже допускает использования электронных ресурсов в системе общего образования, однако в законе также закреплено требование не использовать телефон во время учебных занятий.
По их словам, это создает ситуацию, при которой мобильный телефон на уроке запрещен, а вопрос о возможности использования специализированных устройств для чтения электронных учебников остается недостаточно урегулированным.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит устранить правовую и организационную неопределенность, создать единый подход для школ по всей стране, расширить практические возможности использования электронных учебников и сделать образовательный процесс более удобным для учеников и педагогов. По словам парламентариев, это также позволит поддержать дальнейшее развитие современной образовательной среды без подмены учебных устройств обычными смартфонами.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Госдуме не поддержали проект о блокировке сайтов с ГДЗ
26 января, 14:10
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала