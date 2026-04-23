В ГД предложили урегулировать использование электронных учебников в школах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили нормативно закрепить использование в общеобразовательных организациях электронных учебников.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о нормативном и методическом закреплении возможности использования в общеобразовательных организациях специализированных электронных устройств для чтения электронных учебников", - сказано в обращении.

Инициативной предусматривается, что такие устройства не будут использоваться как средства связи, для развлекательных целей во время занятий, а преимущественно для работы с электронными учебниками.

Депутаты отметили, что действующее законодательство уже допускает использования электронных ресурсов в системе общего образования, однако в законе также закреплено требование не использовать телефон во время учебных занятий.

По их словам, это создает ситуацию, при которой мобильный телефон на уроке запрещен, а вопрос о возможности использования специализированных устройств для чтения электронных учебников остается недостаточно урегулированным.