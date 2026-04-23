В ГД предложили урегулировать использование электронных учебников в школах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили нормативно закрепить использование в общеобразовательных организациях электронных учебников.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о нормативном и методическом закреплении возможности использования в общеобразовательных организациях специализированных электронных устройств для чтения электронных учебников", - сказано в обращении.
Инициативной предусматривается, что такие устройства не будут использоваться как средства связи, для развлекательных целей во время занятий, а преимущественно для работы с электронными учебниками.
Депутаты отметили, что действующее законодательство уже допускает использования электронных ресурсов в системе общего образования, однако в законе также закреплено требование не использовать телефон во время учебных занятий.
По их словам, это создает ситуацию, при которой мобильный телефон на уроке запрещен, а вопрос о возможности использования специализированных устройств для чтения электронных учебников остается недостаточно урегулированным.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит устранить правовую и организационную неопределенность, создать единый подход для школ по всей стране, расширить практические возможности использования электронных учебников и сделать образовательный процесс более удобным для учеников и педагогов. По словам парламентариев, это также позволит поддержать дальнейшее развитие современной образовательной среды без подмены учебных устройств обычными смартфонами.
