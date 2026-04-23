Решение об участии Путина в саммите G20 пока не принято, сообщил Песков

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в США пока не принято, формат участия Москвы будет определен ближе к форуму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин, заявил РИА Новости, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне.
Политолог Тимофей Бордачев назвал саммит G20 элементом дипломатической игры Вашингтона.
"В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада", – подчеркнул спикер в диалоге с деловой газетой ВЗГЛЯД.
Саммит G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.