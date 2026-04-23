В Челябинской области мошенник получил срок за аферы с безопасными счетами
10:35 23.04.2026
В Челябинской области мошенник получил срок за аферы с безопасными счетами

В Челябинской области мошенник получил 5,5 года за 7 афер с безопасными счетами

Заседание суда. Архивное фото
  • В Челябинской области мошенник, представлявшийся сотрудником госбезопасности, убеждал жертв перевести деньги на "безопасные счета".
  • Суд приговорил афериста к 5,5 годам колонии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Суд приговорил участника международной преступной группы, представлявшегося сотрудником органов безопасности, к 5,5 годам колонии за мошенничество, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.
"Сотрудниками управления… выявлена и пресечена противоправная деятельность участника международной преступной группы, причастного к совершению мошенничества", - сказано в сообщении.
Отмечается, что мошенник, представляясь сотрудником госбезопасности, убеждал жертв перевести деньги на "безопасные счета" якобы с целью помощи в раскрытии экономических преступлений. Для убедительности он, используя курьерскую доставку, предоставлял фиктивные документы с символикой, подписями и печатями ФСБ России. Он также убеждал жертв никому ничего не рассказывать, угрожая уголовной ответственностью за разглашение гостайны и отказ от сотрудничества.
В поимке фигуранта также участвовали полицейские Кирова и Челябинской области. Ему были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 УК России (мошенничество в крупном и особо крупном размерах).
"Судебной инстанцией обвиняемый признан виновным в совершении семи преступлений и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу вступил", - говорится в сообщении пресс-службы.
