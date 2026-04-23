В Челябинской области мошенник получил срок за аферы с безопасными счетами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Суд приговорил участника международной преступной группы, представлявшегося сотрудником органов безопасности, к 5,5 годам колонии за мошенничество, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

"Сотрудниками управления… выявлена и пресечена противоправная деятельность участника международной преступной группы, причастного к совершению мошенничества", - сказано в сообщении.

"Судебной инстанцией обвиняемый признан виновным в совершении семи преступлений и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу вступил", - говорится в сообщении пресс-службы.