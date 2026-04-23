ФСБ опубликовала архивные материалы о генерале Селивановском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ обнародовала рассекреченные архивные материалы о генерале Николае Селивановском.
- Николай Селивановский внес большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, а также в разгром националистического подполья на западе Украины, в Прибалтике и Польше.
- Селивановский изменил подход к использованию зафронтовой агентуры, направив ее на проникновение в разведывательные органы врага.
- В начале ноября 1951 года Селивановского арестовали по "делу Абакумова", но вскоре после смерти Сталина освободили и полностью реабилитировали, а в конце августа 1953 года уволили в запас по сокращению штатов.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обнародовала рассекреченные архивные материалы о выдающемся военном контрразведчике генерале Николае Селивановском, внесшем большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, а также в разгром националистического подполья на западе Украины, в Прибалтике и Польше.
В четверг исполняется 125 лет со дня рождения Николая Николаевича Селивановского.
"Ранние годы Николая Николаевича Селивановского - словно сюжет романа о Революции и Гражданской войне: мобилизация на лесоразработки, жизнь под гнетом германской оккупации, добровольное вступление в Рабоче-крестьянскую красную армию, участие в боях с белополяками… Чекистская биография Николая Николаевича началась в сентябре 1922 года, когда его отношение к учебе, образцовое выполнение служебных обязанностей и личная дисциплина были замечены сотрудниками Главного политического управления при НКВД РСФСР", - говорится в сообщении ФСБ.
По окончании курсов ГПУ Селивановского направили на Туркестанский фронт, где он в течение пяти лет участвовал в борьбе с басмачеством и становлении Советской власти в Средней Азии, причем ходил в сабельные атаки вместе с бойцами, будучи оперативным работником советских органов госбезопасности. "Полученный опыт борьбы с басмачеством впоследствии активно внедрялся Николаем Николаевичем Селивановским в практику работы органов безопасности при ликвидации националистического подполья на территории западных областей Белоруссии и Украины, в советской Прибалтике и Польше", - отмечает ФСБ.
С началом Великой Отечественной войны Селивановского назначили на должность начальника Особого отдела НКВД (военная контрразведка) войск Юго-Западного направления. После поражения советских войск под Киевом и гибели начальника Особого отдела Юго-Западного фронта Анатолия Михеева Селивановскому пришлось фактически с нуля воссоздавать фронтовые органы военной контрразведки. Их ядром стали вышедшие из окружения и проверенные в боях особисты.
Селивановский одним из первых изменил подход к использованию зафронтовой агентуры. "Основной задачей "агентов по тылу противника" теперь стало не наблюдение за войсками и действиями врага, а проникновение в его разведывательные органы", - поясняет ФСБ. Селивановский руководил военной контрразведкой Сталинградского, Юго-Восточного, Донского и Южного фронтов, с первого до последнего дня участвовал в героической обороне Сталинграда.
Девятнадцатого апреля 1943 года было создано Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР. "Смерш" возглавил комиссар госбезопасности 2-го ранга Виктор Абакумов (после войны – министр государственной безопасности СССР), а Селивановский стал одним из его заместителей. На этой должности он готовил органы военной контрразведки ряда фронтов к действиям в условиях наступления Красной армии на Украине, в Белоруссии, Румынии, Болгарии, Югославии и Польше.
Расширение географии и увеличение темпов наступательных операций советских войск требовали от органов государственной безопасности более масштабной и эффективной работы. В связи с этим в начале января 1945 года был создан институт уполномоченных НКВД СССР на всех фронтах Западного театра военных действий. Уполномоченными назначали крупных руководителей органов госбезопасности, внутренних дел и военной контрразведки. Селивановского назначили уполномоченным НКВД по 4-му Украинскому фронту.
"Его работа в этом в качестве, а также в создании и организации деятельности оперативных групп "Смерш" в Бухаресте, Софии и Белграде были по достоинству оценены правительством – за образцовое выполнение специальных заданий Верховного Главного командования Красной армии в период Отечественной войны он был награжден "полководческим" орденом Кутузова I степени", - говорится в сообщении. Победу Селивановский встретил на посту советника НКВД СССР при Министерстве общественной безопасности (МОБ) Польши.
В послевоенные годы Селивановский возглавлял 3-е Главное управление (военная контрразведка) министерства государственной безопасности СССР, одновременно являясь замминистра госбезопасности. "Под его руководством были проведены масштабные мероприятия, связанные с перестройкой работы органов военной контрразведки с военного на мирное время, сокращением Вооруженных Сил СССР и их ограждением от разведывательно-подрывной деятельности западных спецслужб", - подчеркивает ФСБ.
В начале ноября 1951 года Селивановского арестовали по "делу Абакумова", но вскоре после смерти Сталина в марте 1953-го освободили из-под стражи и полностью реабилитировали. В конце августа 1953 года Селивановского уволили в запас объединенного МВД СССР по сокращению штатов. Николай Селивановский скончался в Москве 2 июня 1997 года. Похоронен с воинскими почестями на Введенском кладбище.