ФСБ опубликовала архивные материалы о генерале Селивановском

Расширение географии и увеличение темпов наступательных операций советских войск требовали от органов государственной безопасности более масштабной и эффективной работы. В связи с этим в начале января 1945 года был создан институт уполномоченных НКВД СССР на всех фронтах Западного театра военных действий. Уполномоченными назначали крупных руководителей органов госбезопасности, внутренних дел и военной контрразведки. Селивановского назначили уполномоченным НКВД по 4-му Украинскому фронту.