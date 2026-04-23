13:56 23.04.2026

Форум Startup Village пройдет 28 и 29 мая в Сколково

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Инновационный форум Startup Village 2026 пройдет в центре "Сколково" 28-29 мая, сообщает пресс-служба инновационного центра.
Мероприятие пройдет в рамках Московской недели предпринимательства. Организаторы - правительство Москвы, ВЭБ.РФ, фонд "Сколково". Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Цель Startup Village 2026 — создать площадку для дискуссии и совместной работы по реализации проектов технологического лидерства. Сквозная тема конференции — "Сделано в будущем". Ключевой фокус деловой программы будет сконцентрирован вокруг вопросов создания новых продуктов и рынков. Участники обсудят, как рождаются технологии, опережающие время, кто готов инвестировать, и какие бизнес-модели работают для решений, у которых еще нет аналогов.
В деловой программе Startup Village 2026 — более 50 дискуссионных площадок, формирующие четыре трека, темы которых выступают сегодня факторами роста высокотехнологичного бизнеса в стране: "Технологии", "Инвестиции", "Корпорации" и "Экосистема".
Ожидается участие более 350 спикеров, в числе которых – топ-менеджеры крупных российских и международных корпораций, основатели глобальных проектов, лидеры успешных технологических компаний.
Центральным событием форума станет выставка разработок "Стартап-базар". Компании продемонстрируют передовые решения по 15 направлениям технологического развития, в том числе робототехнике и автоматизации, новым материалам и химии, биотехнологиям и аэрокосмическим системам, искусственному интеллекту и кибербезопасности.
 
