В отношении журналистки NYT начали расследование после статьи о главе ФБР - РИА Новости, 23.04.2026
10:42 23.04.2026
Глава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФБР начало расследование в отношении журналистки NYT после ее статьи о главе ведомства.
  • В ней она писала о том, что Кэш Патель привлекал сотрудников бюро к охране своей подруги.
  • Действия ФБР вызвали беспокойство у некоторых работников Минюста США: они считают, что расследование — это месть, а правовых оснований для него нет.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ФБР начало расследование в отношении журналистки газеты New York Times Элизабет Уильямсон после появления ее статьи о том, что глава ведомства Кэш Патель якобы привлекал сотрудников бюро к охране своей подруги, исполнительницы кантри-музыки Алексис Уилкинс, сообщает само издание New York Times со ссылкой на источник.
В ноябре американский телеканал MS Now со ссылкой на источники сообщал, что Патель отправил усиленную группу элитных агентов спецслужбы для охраны Уилкинс.
"В прошлом месяце ФБР начало расследование в отношении журналистки New York Times после того, как она написала (статью - ред.) о том, что... Патель использовал сотрудников ведомства для обеспечения своей девушке государственной охраны", - говорится в публикации.
По данным New York Times, в своей статье Уильямсон писала, что у певицы якобы была личная охрана, набранная из сотрудников региональных управлений ФБР. Они якобы сопровождали ее на всех мероприятиях, даже при посещении певицей парикмахера.
Как уточняет газета, в начале работы над статьей Уильямсон по телефону связалась с самой кантри-исполнительницей и людьми, которые с ней работали.
Неназванный источник заявил изданию, что агенты ФБР опросили подругу Пателя, а также запросили информацию из баз данных по поводу журналистки New York Times. Они также рекомендовали проверить, нарушила ли Уильямсон федеральные законы о навязчивом преследовании.
По словам источника, действия ФБР вызвали беспокойство у некоторых сотрудников министерства юстиции США. Как заявил источник, они расценили это расследование как месть за статью и пришли к выводу, что для продолжения расследования нет правовых оснований.
Ранее директор ФБР уже вызвал недовольство в министерстве юстиции США после того, как использовал самолет бюро для личных поездок в разгар шатдауна. По данным источников газеты Wall Street Journal, Патель отправился в гостиницу типа "охотничий домик" на самолете ФБР, чем разозлил начальство.
