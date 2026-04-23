В отношении журналистки NYT начали расследование после статьи о главе ФБР

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ФБР начало расследование в отношении журналистки газеты New York Times Элизабет Уильямсон после появления ее статьи о том, что глава ведомства Кэш Патель якобы привлекал сотрудников бюро к охране своей подруги, исполнительницы кантри-музыки Алексис Уилкинс, сообщает само издание New York Times со ссылкой на источник.

В ноябре американский телеканал MS Now со ссылкой на источники сообщал, что Патель отправил усиленную группу элитных агентов спецслужбы для охраны Уилкинс.

"В прошлом месяце ФБР начало расследование в отношении журналистки New York Times после того, как она написала (статью - ред.) о том, что... Патель использовал сотрудников ведомства для обеспечения своей девушке государственной охраны", - говорится в публикации.

По данным New York Times, в своей статье Уильямсон писала, что у певицы якобы была личная охрана, набранная из сотрудников региональных управлений ФБР. Они якобы сопровождали ее на всех мероприятиях, даже при посещении певицей парикмахера.

Как уточняет газета, в начале работы над статьей Уильямсон по телефону связалась с самой кантри-исполнительницей и людьми, которые с ней работали.

Неназванный источник заявил изданию, что агенты ФБР опросили подругу Пателя, а также запросили информацию из баз данных по поводу журналистки New York Times. Они также рекомендовали проверить, нарушила ли Уильямсон федеральные законы о навязчивом преследовании.

По словам источника, действия ФБР вызвали беспокойство у некоторых сотрудников министерства юстиции США. Как заявил источник, они расценили это расследование как месть за статью и пришли к выводу, что для продолжения расследования нет правовых оснований.