ФАС усилит работу по обеспечению доступности жизненно необходимых лекарств

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в текущем году усилит работу по обеспечению ценовой и ассортиментной доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

"Работа по обеспечению ценовой и ассортиментной доступности на препараты ЖНВЛП, ограничению завышения стоимости препаратов вне этого перечня и исключению случаев недобросовестной конкуренции в 2026 году будет еще усилена", - сказал он в рамках коллегии ведомства.