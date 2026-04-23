Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что ситуация с ценами на АЗС стабильна.

По его словам, динамика в рознице находится в пределах уровня инфляции.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ситуация с ценами на автомобильных заправках стабильна, они растут не выше инфляции, а волатильность котировок на оптовом рынке сглажена, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

"По результатам проделанной работы ситуация с ценами на АЗС в настоящее время стабильна, динамика в рознице находится в пределах уровня инфляции, волатильность оптового рынка сглажена", - сказал Шаскольский на коллегии ФАС

Он напомнил, что территориальным органам ведомства было поручено усилить контроль на розничном и мелкооптовом рынке моторного топлива, в том числе с учетом сезона полевых работ. В производстве у территориальных управлений ФАС находится десять дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства, поделился Шаскольский.

Он добавил, что России был введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей, а также запрет на экспорт бензина для производителей.