Глава ФАС рассказал о ситуации с ценами на АЗС

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ситуация с ценами на автомобильных заправках стабильна, они растут не выше инфляции, а волатильность котировок на оптовом рынке сглажена, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.
"По результатам проделанной работы ситуация с ценами на АЗС в настоящее время стабильна, динамика в рознице находится в пределах уровня инфляции, волатильность оптового рынка сглажена", - сказал Шаскольский на коллегии ФАС.
Он напомнил, что территориальным органам ведомства было поручено усилить контроль на розничном и мелкооптовом рынке моторного топлива, в том числе с учетом сезона полевых работ. В производстве у территориальных управлений ФАС находится десять дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства, поделился Шаскольский.
Он добавил, что России был введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей, а также запрет на экспорт бензина для производителей.
"По нашим предложениям в правилах Петербургской биржи с 25 марта 2026 года изменены границы колебания цен на автомобильный бензин и дизельное топливо", - отметил также Шаскольский.
7 октября 2025, 15:24