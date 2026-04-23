Эксперт рассказал, почему Украину не примут в Евросоюз в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор центра европейской информации Николай Топорнин считает прогноз о вступлении Украины в ЕС к 2027 году "фантастичным", так как Украина не отвечает параметрам европейской интеграции.
- Более реальными кандидатами на вступление в ЕС, по мнению эксперта, являются Черногория и Албания.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прогноз о вступлении Украины в ЕС к 2027 году является "фантастичным", потому что она не отвечает параметрам, лежащим в основе европейской интеграции, более реальными кандидатами на вступление в ЕС являются Черногория и Албания, поделился мнением в беседе с РИА Новости директор центра европейской информации Николай Топорнин.
"Украина не может стать таким членом, потому что она даже еще пока не начала толком переговорный процесс по 36 так называемым "книгам". Это такой всеобъемлющий двусторонний формат, когда Еврокомиссия, как правило, с одной стороны, и украинские представители проговаривают практически все нюансы организации политической, социально-экономической и культурной, гуманитарной жизни Украины", - рассказал эксперт.
Он пояснил, что ревизии подвергаются практически все аспекты государственной жизни. И, соответственно, этот процесс является весьма длительным, в ходе него выявляются недочеты и какие-то моменты, которые противоречат европейским стандартам, и их нужно исправлять.
"Этот процесс может занять не один год. Конечно, всегда остается какая-то большая возможность того, что к Украине могут применить какой-то особый подход, и на многие какие-то недочеты закроют глаза. Но, откровенно говоря, шансов на это очень мало, поскольку все-таки в основе европейской интеграции лежат экономические параметры и экономический фундамент. И если государство не отвечает этим параметрам, то оно пока не может стать членом ЕС", - добавил Топорнин.
По его мнению, прогноз о вступлении Украины в ЕС к 2027 года является "фантастичным".
Что же касается, более реальных кандидатов в ЕС, то, в первую очередь, эксперт выделил Черногорию и Албанию.
"Черногория, действительно, может рассчитывать (на вступление в ЕС - ред.) к концу 27-го года. Она соответствует критериям примерно на 95%, там осталось устранить какие-то мелочи, ну и дальше просто, чтобы все государства-члены были согласны с принятием Черногории, потому что придется ратифицировать вступление Черногории. По Албании там есть еще пока вопросы коррупции. Пока до конца какие-то причины этой коррупции не устранены, и вот поэтому им дали пару лет на исправление", - резюмировал он.
