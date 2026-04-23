Эксперт рассказал, почему Украину не примут в Евросоюз в 2027 году

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прогноз о вступлении Украины в ЕС к 2027 году является "фантастичным", потому что она не отвечает параметрам, лежащим в основе европейской интеграции, более реальными кандидатами на вступление в ЕС являются Черногория и Албания, поделился мнением в беседе с РИА Новости директор центра европейской информации Николай Топорнин.

Он пояснил, что ревизии подвергаются практически все аспекты государственной жизни. И, соответственно, этот процесс является весьма длительным, в ходе него выявляются недочеты и какие-то моменты, которые противоречат европейским стандартам, и их нужно исправлять.

"Черногория, действительно, может рассчитывать (на вступление в ЕС - ред.) к концу 27-го года. Она соответствует критериям примерно на 95%, там осталось устранить какие-то мелочи, ну и дальше просто, чтобы все государства-члены были согласны с принятием Черногории, потому что придется ратифицировать вступление Черногории. По Албании там есть еще пока вопросы коррупции. Пока до конца какие-то причины этой коррупции не устранены, и вот поэтому им дали пару лет на исправление", - резюмировал он.