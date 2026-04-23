ЕС готов выплачивать Киеву кредит с середины мая, заявил глава МИД Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз готов начать выплачивать Украине первые транши из кредита на 90 миллиардов евро с середины мая, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз готов начать выплачивать Украине первые транши из кредита на 90 миллиардов евро с середины мая, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

В среду послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России

"Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето", - сказал Барро в эфире радиостанции Franceinfo

Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на два года был утвержден лидерами стран ЕС на саммите в декабре 2025 года. Порядка 60 миллиардов евро должны пойти на военную помощь, меньшая часть - на поддержку украинского бюджета.

Еврокомиссия планировала передать Киеву первый транш уже в начале апреля, однако Будапешт заблокировал решение о выделении денег на фоне остановки Украиной прокачки нефти в Венгрию Словакию по трубопроводу "Дружба". В Венгрии указывали, что в случае возобновления поставок перестанут препятствовать выделению кредита, однако сами не будут участвовать в его обеспечении.