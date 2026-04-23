ЕС готов выплачивать Киеву кредит с середины мая, заявил глава МИД Франции - РИА Новости, 23.04.2026
10:33 23.04.2026 (обновлено: 11:06 23.04.2026)
ЕС готов выплачивать Киеву кредит с середины мая, заявил глава МИД Франции

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз готов начать выплачивать Украине первые транши из кредита на 90 миллиардов евро с середины мая, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз готов начать выплачивать Украине первые транши из кредита на 90 миллиардов евро с середины мая, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
В среду послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России.
"Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето", - сказал Барро в эфире радиостанции Franceinfo.
Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на два года был утвержден лидерами стран ЕС на саммите в декабре 2025 года. Порядка 60 миллиардов евро должны пойти на военную помощь, меньшая часть - на поддержку украинского бюджета.
Еврокомиссия планировала передать Киеву первый транш уже в начале апреля, однако Будапешт заблокировал решение о выделении денег на фоне остановки Украиной прокачки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". В Венгрии указывали, что в случае возобновления поставок перестанут препятствовать выделению кредита, однако сами не будут участвовать в его обеспечении.
Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила 22 апреля, что Украина выразила готовность возобновить поставки по "Дружбе". В тот же день постпреды ЕС согласовали выделение кредита для Киева, поскольку Венгрия сняла свои возражения.
