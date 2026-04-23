Дмитриев задался вопросом, как ЕС будет платить за российский газ
23:40 23.04.2026 (обновлено: 01:52 24.04.2026)
Дмитриев задался вопросом, как ЕС будет платить за российский газ

Дмитриев задался вопросом, как ЕС будет платить за газ из РФ после новых санкций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитриев задался вопросом о том, как Евросоюз после очередных санкций будет оплачивать российский газ, в котором он будет нуждаться.
  • ЕС ввел запрет на транзакции с 20 российскими банками в рамках 20-го пакета санкций против России.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил обеспокоенность тем, как Европейский Союз будет оплачивать российский газ в условиях новых санкций, которые увеличивают его зависимость от этого ресурса.
В четверг Европейский Союз объявил очередной, двадцатый, пакет санкций против России, включающий запрет на финансовые операции с 20 российскими банками.
Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал ситуацию, задав вопрос о том, как Европейский Союз, находящийся в затруднительном положении, планирует оплачивать российский газ, в котором будет сильно нуждаться.
В России неоднократно утверждали, что страна успешно противостоит санкционному давлению, оказываемому Западом в течение последних нескольких лет.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Дмитриев назвал причину коллапса в ЕС
5 марта, 21:51
 
