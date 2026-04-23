Медведев прокомментировал новый кредит Украине от ЕС

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя утвержденный кредит Украине от ЕС, заявил, что европейцев снова обманывают, эти средства пойдут из их карманов.
"По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы - 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!" - говорится в сообщении Медведева в соцсети X.