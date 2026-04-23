Медведев прокомментировал новый кредит Украине от ЕС
19:39 23.04.2026 (обновлено: 19:48 23.04.2026)
Медведев прокомментировал новый кредит Украине от ЕС

Медведев: средства для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны ЕС утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
  • Дмитрий Медведев заявил, что средства кредита пойдут из карманов европейцев.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя утвержденный кредит Украине от ЕС, заявил, что европейцев снова обманывают, эти средства пойдут из их карманов.
Ранее в четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть кредит только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
"По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы - 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!" - говорится в сообщении Медведева в соцсети X.
