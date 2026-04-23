ЕС готов использовать российские активы для погашения кредита Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз оставляет за собой право использовать активы ЦБР для погашения кредита Украине.
- Кредит в размере 90 миллиардов евро будет погашен только после получения репараций со стороны Москвы, заявил ЕС.
- До этого активы Центрального банка России будут оставаться замороженными.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз оставляет за собой право использовать активы ЦБ РФ для погашения кредита в размере €90 млрд Украине, говорится в регламенте, опубликованном в официальном журнале ЕС.
"Двадцать пять государств-членов договорились, что этот кредит должен быть погашен Украиной только после получения репараций. До этого активы Центрального банка России будут оставаться замороженными, и Европейский союз оставляет за собой право использовать их для погашения кредита в полном соответствии с правом Европейского союза и международным правом", - сказано в документе.
После начала конфликта на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы. Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear - 180 миллиардов евро.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
26 сентября 2025, 08:32