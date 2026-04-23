ЕС опубликовал регламент нового пакета санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС принял 20-й пакет санкций против России.
- Регламенты, содержащие положения нового пакета санкций, опубликовали в Официальном журнале Европейского союза.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Регламент, подробно излагающий меры, содержащиеся в 20-м пакете санкций против России, был опубликован на сайте Официального журнала Европейского союза после его принятия.
Ранее в четверг глава евросовета Антониу Кошта заявил, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.
Два регламента ЕС, содержащие положения этого пакета санкций, были опубликованы в Официальном журнале Европейского союза, что равнозначно их официальному принятию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
