Краткий пересказ от РИА ИИ
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз введет полный запрет на предоставление услуг судам, перевозящим российскую нефть, исключительно в координации с "Группой семи" (G7), говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Двадцатый пакет санкций включает в себя основу для будущего запрета на транспортировку российской нефти и нефтепродуктов, который будет введен в полной координации и обсуждении с G7 и коалицией по ограничению цен (членами G7 и другими странами-участницами)", - следует из заявления, опубликованного на сайте ЕК.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.