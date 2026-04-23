ЕС впервые ввел санкции против компании из КНР из-за Белоруссии

- В рамках мер против Белоруссии ЕС впервые ввел санкции в отношении китайской государственной компании.
- Союз обвиняет ее в участии в производстве военной продукции.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз в рамках ограничений против Белоруссии в составе 20-го пакета санкций впервые ввел санкции против китайской компании, говорится в заявлении Совета Европы.
"Впервые в рамках режима санкций в отношении Беларуси санкции введены в отношении китайской государственной компании", - говорится в заявлении.
Евросоюз обвиняет эту компанию в якобы участии в производстве белорусской военной продукции, следует из заявления, опубликованного на сайте Совета ЕС.