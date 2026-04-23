ЕС запретил транзакции с банками из Киргизии, Лаоса и Азербайджана

БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз вводит запрет на транзакции с четырьмя банками из Киргизии, Лаоса и Азербайджана за якобы помощь РФ, сообщается в заявлении Еврокомиссии.
"ЕС распространяет запрет на транзакции на четыре банка из Киргизии, Лаоса и Азербайджана, которые помогают России в военных действиях, существенно ослабляя санкции или подключаясь к российской системе передачи финансовых сообщений", - говорится в заявлении.
Ранее в четверг председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС официально приняли 20-й пакет санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.